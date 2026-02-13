Jandarma, Kar Engeline Rağmen Yetişti

Van'ın Erciş ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede ilaç ve maması biten 10 yaşındaki engelli çocuğun yardımına jandarma personeli yetişti.

Kardan yolu kapanan Doluca Mahallesi'nde yaşayan Hülya Kılıç, engelli oğlu Mustafa'nın ilaç ve mamasını temin edemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Söz konusu talebin Erciş Altındere Jandarma Karakol Komutanlığına bildirilmesi üzerine aileyle iletişime geçen jandarma personeli, çocuğun ihtiyacı olan ilaç ve mamaların bilgisini aldı.

Söz konusu ilaç ve mamaları temin ederek aileye ulaştırılması için harekete geçen jandarma personeli, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede araçla belli bir noktaya kadar gitti.

Karla kaplı bölgede kalan 2 kilometrelik kısmı yürüyen jandarma personeli, uzun uğraşlar sonucu aileye ulaşarak çocuğun ilaç ve mamasını teslim etti.

Mahalle muhtarı Mehmet Aktepe, 4 günden bu yana yollarının kapalı olduğunu belirtti.

Bölgede çok kar yağdığını belirten Aktepe, şunları kaydetti:

"Köy yollarımızın kapalı olması sebebiyle özel durumu bulunan ve mamayla beslenen Mustafa kardeşimizin maması bittiği için annesi yardım talebinde bulunmuştu. İlçe Jandarma Komutanlığımız durumu öğrendi. Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri de eczaneden mamaları aldı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği 2 kilometrelik yolu yürüyerek Mustafa kardeşimize mamasını yetiştirdiler. Aile çok mutlu oldu. Jandarma ekiplerimize mahallem ve aile adına şükranlarımı sunarım."