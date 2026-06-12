Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığınca jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Odunpazarı ilçesindeki Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen kutlama töreni, Vali Erdinç Yılmaz'ın İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü tarafından karşılanmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri personelce Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın mesajı okundu.

Daha sonra Salih Zeki Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrunisa Köleoğlu tarafından "Nöbetin Adı Vatan" adlı şiir seslendirildi.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü, törende yaptığı konuşmada, mensubu olmaktan gurur duydukları jandarma teşkilatının kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Ünlü, başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu vurgulayarak, "Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandı." dedi.

Metin Ünlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kahramanca, canı pahasına her türlü zorlu koşullarda, en zor arazi kesimlerinde, başta terörle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele eden jandarma teşkilatımız emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde, bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır."

Ünlü, jandarmanın yurdun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveriyle görev yaptığını kaydederek, "Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş modern teknolojinin bütün imkanlarını kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirmek gayret, azim ve inancı içerisindedir." dedi.

Törende, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından tüfekle gösteri sunuldu.

Köpek Timi tarafından sergilenen gösteri katılımcıların beğenisini kazandı.

Jandarma Marşı'nın okunmasının ardından tören, stantların gezilmesiyle sona erdi.

Vali Yılmaz, yürütülen çalışmalar ve stantlarda sergilenen jandarmanın envanterindeki son teknoloji cihazlarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Törene, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral İsmail Üner ve ilgili davetliler katıldı.