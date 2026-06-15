Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

15.06.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize İlçe Jandarma Komutanı Kayar, Kaymakam Balaban'ı ziyaret ederek jandarmanın yıl dönümünü kutladı.

Vize İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selahi Kayar, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Kemal Balaban'a ziyarette bulundu.

Kaymakam Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını temenni etti.

Milletin huzur ve güvenliği, devletin bölünmez bütünlüğü için özveri ve fedakarlıkla çalışan jandarma teşkilatına teşekkür eden Balaban, "Köklü geçmişi, disiplinli yapısı ve üstün görev anlayışıyla milletimizin gururu olan jandarma teşkilatımıza görevlerinde sağlık, başarı ve kolaylık diliyorum." dedi.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı hatlarının tamamlandığı Eskibedir Caddesi'nde yol yapım ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin araç trafiğine açılacağını ifade eden Gerenli, ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Güvenlik, Balaban, Güncel, Yaşam, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:57:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.