Jandarma’nın 187. Yıldönümüne Özel Klip - Son Dakika
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Jandarma’nın 187. Yıldönümüne Özel Klip

12.06.2026 09:52
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Sivas Jandarma, 187. kuruluş yıl dönümü için özel bir klip hazırladı. Bayrak selamı dikkat çekti.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Klipte, il merkezine bağlı Beştepe ve Harmancık köyü sınırları içerisinde bulunan Hevük Kalesi'ne 2 jandarma personeli tarafından Türk bayrağı dikilmesi, bir görevlinin ise bayrağa selam vermesi yer alıyor.

Sosyal medya platformlarında kısa sürede ilgi gören klipte, şu ifadelere yer veriliyor:

"Destanlar yazıldı zalime karşı, mazlumun duası kapladı arşı. Uğruna yazıldı İstiklal Marşı, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Kanımızla renk verdiğimiz, canımızla koruduğumuz hilal ve yıldızımız, vatan toprağının her bir köşesinde gururla parlamaya devam edecek. En sarp kayalıklardan en yüksek zirvelere kadar gölgesini bizden eksik etmeyen şanlı bayrağımızın nöbetindeki kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Güvenimizin ve huzurumuzun teminatı olan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma’nın 187. Yıldönümüne Özel Klip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kübra Kaçakçı Kübra Kaçakçı:
    işte böyle şeyler görmek insanı çok duygulandırıyo valla bu bayrak diktirme işi gençlerin yapması çok manalı bi hareket olmuş çünkü teknoloji ne kadar ilerlesin de böyle geleneksel şeyler unutulmasın diye yapılması gerekiyo insanlar artık telefona bakıyo da böyle tarihi şeyler unutuluyo bu yüzden yaşlı oldukça düşünüyorum bu konuları 0 0 Yanıtla
  • Ayhan Okekar Ayhan Okekar:
    güzel klip de bari çalışan personellere zam verseler de moralları yerine gelse ya 0 0 Yanıtla
  • İlhan Çemen İlhan Çemen:
    vay be bayrak diken adam ne kadar cesur be böyle yüksek yerde yapıyo herhalde çok zor bi şey bu çekimi kim yapıyo merak ettim 0 0 Yanıtla
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