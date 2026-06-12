Jandarma’nın 187. Yıldönümüne Özel Klip

Kübra Kaçakçı:

işte böyle şeyler görmek insanı çok duygulandırıyo valla bu bayrak diktirme işi gençlerin yapması çok manalı bi hareket olmuş çünkü teknoloji ne kadar ilerlesin de böyle geleneksel şeyler unutulmasın diye yapılması gerekiyo insanlar artık telefona bakıyo da böyle tarihi şeyler unutuluyo bu yüzden yaşlı oldukça düşünüyorum bu konuları