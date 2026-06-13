Ankara Valisi'nden Jandarma'nın 187. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Valisi'nden Jandarma'nın 187. yıl dönümü mesajı

13.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Canbolat, teşkilatın fedakarlık ve disiplinle milletin huzur ve güvenliği için hizmet ettiğini belirterek, şehitleri rahmetle andı ve tüm jandarma mensuplarını kutladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, "Görevleri başındaki tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarımıza sağlık, başarı ve esenlik diliyor, Türk Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Canbolat, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin huzur ve güvenliği için büyük bir fedakarlık, disiplin ve yüksek bir görev anlayışıyla hizmet yürüten Türk Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Köklü geçmişi ve millete duyduğu sarsılmaz bağlılıkla Türk Jandarması, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğini ifade eden Canbolat, "Milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden, her türlü zorlu şart altında fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımız, hukukun üstünlüğüne bağlılığı, disiplinli yapısı, yüksek vazife bilinci ve modern donanımıyla devletimizin en güçlü kurumlarından biri olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Canbolat, şunları kaydetti:

"Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, kaçakçılıkla mücadeleden trafik güvenliğine, afet ve acil durum çalışmalarından çevre ve yaban hayatının korunmasına kadar çok geniş bir alanda büyük bir özveriyle görev yapan kahraman jandarmamız, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için üstün bir gayret göstermektedir. Gücünü kanunlardan, desteğini ise aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatı, insan haklarına saygılı, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla devlet ile millet arasındaki güçlü bağın en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu anlamlı yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarım sunuyorum. Görevleri başındaki tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarımıza sağlık, başarı ve esenlik diliyor, Türk Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valisi'nden Jandarma'nın 187. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:07:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Valisi'nden Jandarma'nın 187. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.