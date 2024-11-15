Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Avşar, Niksar ÇEDAŞ İşletme Müdürü Şevket Özdemir'i ziyaret etti.
Akman ve Avşar, ziyaret ettikleri Özdemir'e çalışmalarında başarılar diledi.
Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Jandarma ve Adalet Bakanlığı'ndan Niksar'a Ziyaret - Son Dakika
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