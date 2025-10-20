Jandarma ve Sahil Güvenlik'e 246 Subay Alımı - Son Dakika
Jandarma ve Sahil Güvenlik'e 246 Subay Alımı

20.10.2025 02:18
246 subay alımı için başvurular 3 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına 246 subay alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 233'ü sözleşmeli olmak üzere 246 subay istihdam edilecek.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Bugün başlayan başvurular, 3 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA

