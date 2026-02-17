Jandarmadan Dev Operasyon: 60 Tutuklama

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 12 il merkezli "nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 60'ının tutuklandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"12 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında bir milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 60'ı tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor."

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızdan 'uzlaşı parası' talep ederek dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi."