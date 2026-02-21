Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 346 Gözaltı

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 93 adrese düzenlediği operasyonlarda 83 bin 625 uyuşturucu hap ve 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 83 bin 625 uyuşturucu hap ve 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlenerek suç faaliyetleri delillendirildi.

Operasyonlar, 108 asayiş timi ve 14 komando timi olmak üzere toplam 635 jandarma personeli ile 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla 93 adrese yönelik düzenlendi.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.