 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jandarmadan vatandaşlara 'ayı' uyarısı: Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin' - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan vatandaşlara 'ayı' uyarısı: Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin'

Kastamonu'da jandarma ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde artan ayı saldırılarına karşı vatandaşları uyardı. Ekipler, köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlara, 'Sesli konuşmanız ya da şarkı söylemeniz durumunda ayı ile ani karşılaşmaların önüne geçmiş olursunuz' tavsiyesinde bulundu. Ayı saldırılarının artmasıyla birlikte Jandarma Komutanlığı, vatandaşlara ayılarla karşılaşmamak için nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Jandarmadan vatandaşlara \'ayı\' uyarısı: Ayı saldırılarından korunmak için \'şarkı söyleyin\'
30.12.2023 - 23:41,
Abone Ol

Jandarmadan vatandaşlara 'ayı' uyarısı: Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin'

KASTAMONU - Kastamonu'da jandarma ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde artan ayı saldırılarına karşı vatandaşları uyardı. Ekipler, köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlara, "Sesli konuşmanız ya da şarkı söylemeniz durumunda ayı ile ani karşılaşmaların önüne geçmiş olursunuz" tavsiyesinde bulundu.

Kastamonu'da mevsimsel geçişlerden dolayı kış uykusuna yatmayan ayılar, vatandaşların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bulundukları bölgelerde aç kalan ayılar, yerleşim yerlerinde inmeye başladı. Cide ilçesinde bal üreticinin bulunduğu mekana gelen ayı, 20 kovanı parçalayıp, arıları telef etti. Küre ilçe merkezine inen ayılar, köpekler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyünde de 1 hafta boyunca her gece üst üste gelen ayılar, 50 arı kovanını parçaladı, binlerce arıyı telef etti. Ayılar, bazı köylerde de kanatlı hayvanları telef etti. 2 büyükbaş hayvan da ayı saldırısı sonucu yaralandı. Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyü ve bağlısı 5 mahallede bulunan mezarlıklara gelen ayılar yeni defnedilmiş mezarları açmaya çalıştı. Köy sakinleri, mezarı açmaya çalışan ayıları uzaklaştırdı. Ayıların açtığı mezarlar ise vatandaşlar tarafından yeniden kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, sıkça görülen ayı saldırılarının bulunduğu köy ve mahallelerde vatandaşları uyardı. Ekipler, hazırladıkları görsellerle yaban hayatı sahasında yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik yaptıkları uyarılarda, ayılarla karşılaşılmaması için ses çıkarılmasının ve şarkı söylenmesinin doğru bir hareket olacağını belirterek, "Sesli konuşmanız ya da şarkı söylemeniz durumunda ayı ile anı karşılaşmaların önüne geçmiş olursunuz. Çünkü ayılar insanlardan uzak durmak ister, sizin o bölgede olduğunuzu fark ettiğinde uzak durmak isteyecektir. Ayı ile karşılaştığınız durumda geri çekilin, ayıdan uzak durun, ayının gittiği yönün aksine gidin. Konuşarak ve yavaş hareket ederek ayının dikkatini çekin, sakin ve soğukkanlı olun, ani hareketlerden kaçının. Ayıdan uzak durun, kesinlikle yaklaşmayın, kesinlikle ayı ile selfie (öz çekim) çekme düşüncesine kapılmayın. Ayı kendisini sıkıştırılmış ya da baskı altında hissedip saldırıya geçebilir. Bir ayıdan koşarak uzaklaşmaya çalışmayın, çünkü ayı 50 kilometre hıza ulaşabilir yani sizden daha hızlı koşucudur" bildirisini yaptı.

"Kendimizi ancak dört duvar arasında koruyabiliyoruz"

Doğadaki vahşi hayvanlarla mücadelenin devam ettiğini kaydeden köy sakinlerinden Cahit Ergin, "Nasıl başa çıkacağımızı bilemiyoruz. Savunmasız asker gibiyiz. Her akşam adeta baskın yapar gibi geliyorlar. Akşam bir saatten sonra dışarı çıkamıyoruz. Kendimizi ancak dört duvar arasında koruyabiliyoruz. Ne yapmamız gerekiyor. Bize yetkililer yardımcı olsun. 1 hafta boyunca köyümüzü hiç terk etmediler. Ne zaman ki yiyeceği azaldı bu sefer de başka yere saldırdı. Her iki mahallede 10 tane arı zararı var. Bahçemizde meyve bırakılmıyor. Yok ediyorlar. Aşlaklarımızı kırıyorlar. Bağ bahçe bırakmıyorlar. Yönce ekiyorsun yiyorlar, yulaf ekiyorsun koparıyorlar. Bizler kendimizi nasıl savunacağız bilmiyoruz. Ayılar daha kış uykusuna yatmadı. Çevreye hala zarar veriyorlar. Kış uykusuna yatana kadar bizler ne yapacağız. Akşamları uyuyamıyoruz. Kapımızı da kırabilir. Köyümüzü korumak için mecbur ayakta duruyoruz. Ben 64 yaşındayım ve bu zamana kadar bu kadar çok ayı vakası görmemiştim" dedi.

"Ayılar kış uykusuna yatmadan bize rahat yok"

Her saat ayılarla karşılaşma durumlarının olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Mustafa Karaçam, "Eşimle birlikte hayvan otlatırken korkarak otlatıyoruz. Bütün meyve ağaçlarımızı kırdı. Geceleri de arıların başında nöbet bekliyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bu çözüm nasıl olur diye bekliyoruz. Dışarı çıkmaya korkuyoruz. Geceleri bir yere gidemiyoruz. Hayvanımız kaybolsa aramaya çıkamıyoruz. Ayılar kış uykusuna yatmadan bize rahat yok" diye konuştu.

"Açılan mezarları biz yeniden kapattık"

Bereketli Köyü Muhtarı Çetin Kesim de, "Şimdilerde ise artık köylerimizin içlerine kadar geliyorlar. Bazı komşularımızın tavuklarını yediler. Yöremizde yaklaşık 50 kovanı parçaladı ve binlerce arıyı da telef etti. Bazı komşularımız hayvan otlatırken hayvanlarına saldırdılar. Vatandaşlarımız hayvanlarını ve canlarını zor kurtardı. Yöremizde birçok vefat etmiş insanımız var ve mezarlara gelen ayılar buraları kazıyor. Mezarlarımıza jiletli teller koyuyoruz. Açılan mezarları biz yeniden kapattık. Son dönemlerde ayılar bizleri ve hayvanlarımızı tehdit ediyor. Devletimizden buna bir el atmasını bekliyoruz. Bu şekilde giderse herhalde bizleri köylerden çıkarmayacaklar. Eskiden ayı görmezken şimdi ise vatandaşlarımız hemen hemen her gün ayı ile karşılaşıyorlar. Gece gündüz fark etmiyor artık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kastamonu, Jandarma, Cide, Hayvanlar, Güvenlik, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan vatandaşlara 'ayı' uyarısı: Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin' - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:44:29. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan vatandaşlara 'ayı' uyarısı: Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement