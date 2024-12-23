Jandarmaya Su ve Gıda Verimliliği Eğitimi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, jandarma personeline su ve gıda verimliliği konularında eğitim verildi.
Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli personele yönelik, tüketici bilincinin oluşturulması ve farkındalığın artırılması amacıyla eğitim düzenlendi.
Komutanlıkta görevli 400 personelin katıldığı eğitimde, su verimliliği, su ve gıda israfının önlenmesi, güvenilir gıda konuları ele alındı.
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