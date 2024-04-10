- Japonya Başbakanı Kishida, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Kishida, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İkili, daha sonra ikili görüşmeye geçti. Biden, karşılama töreninde yaptığı açıklamada, Kishida'nın Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgaline karşı hızlı ve cesur muhalefetini ve Güney Kore ile ilişkileri geliştirmesini överek, "Bizimki gerçekten küresel bir ortaklık. Bunun için Sayın Başbakan Kishida, size teşekkür ediyorum. Şimdi iki ülke daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir savunma ortaklığı ve güçlü bir Hint-Pasifik inşa ediyor" dedi.
Kishida ise yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın yakınındaki yer alan kiraz ağaçlarının "Japonya ve ABD arasındaki dostluğun bir sembolü" olduğunu belirterek, "Küresel bir ortak olarak Japonya, ABD'li dostlarımızla el ele verecek ve birlikte Hint-Pasifik ve dünyanın zorluklarıyla mücadeleye öncülük edecek" dedi.
Kishida, yarın ABD Kongresi'ne hitap edecek, ardından Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki saldırılarına odaklanması beklenen bir toplantı için Biden ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile bir araya gelecek.
Son Dakika › Güncel › Japonya Başbakanı Kishida, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında il protokolü ile bayramlaştı. Kızılkaya, jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Kızılkaya, vatandaşları tebrik ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çocuklara hediyeler verdi. Vali Kızılkaya, diğer kurumları ve şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.
Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'ı gezmeye gelen vatandaşlar, kentin coğrafi işaretli lezzeti Tekirdağ köftesini tatmak için sıraya giriyor. Kentin müzelerini, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden tatilciler, ardından köftecilerin yolunu tutuyor. Köftecilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kalabalık oluşuyor. Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine kentin gastronomisiyle ünlü bir şehir olduğunu söyledi. Bayram tatilini Tekirdağ'da geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin köftecilerde yoğunluk oluşturduğunu aktaran Kayın, bayram tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti. İşletmeci Volkan Altuğ ise bayramın ilk günü itibariyle yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Altuğ, Tekirdağ köftesinin tadı ve lezzetiyle Türkiye'ye ün saldığını anlatarak, 'Yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'dan ve çevre illerden Tekirdağ köftesi için gelen misafirleri ağırlıyoruz.' diye konuştu. İstanbul'dan günübirlik Tekirdağ'a geldiğini söyleyen Hakan Arın da yemekte ilk tercihinin Tekirdağ köftesi olduğunu kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?