Japonya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü binaya daldı - Son Dakika
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Japonya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü binaya daldı

Japonya\'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü binaya daldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla cadde üzerindeki iş merkezine daldı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. Yerel saat ile 11.30 sıralarında meydana gelen kazada 50'li yaşlardaki sürücü yaralanırken, şans eseri bölgedeki yayalardan zarar gören olmadı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 23:01  Güncelleme: 23:02
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- Japonya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü binaya daldı

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla cadde üzerindeki iş merkezine daldı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da korkutan bir kaza meydana geldi. Dev metropolün en kalabalık semtlerinden Shibuya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yol üstündeki iş merkezine daldı. Yerel saat ile 11.30 sıralarında meydana gelen kazada 50'li yaşlardaki sürücü yaralanırken, şans eseri bölgedeki yayalardan zarar gören olmadı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Japonya, Tokyo, Trafik Kazaları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü binaya daldı - Son Dakika
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