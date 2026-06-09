Japonya'nın Toçigi eyaletinin Utsunomiya bölgesinde bir evin bahçesinde görülen ayı, yetkililer tarafından bayıltıcı tabanca kullanılarak yakalandı.
The Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, başkent Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Toçigi eyaletinin Utsunomiya bölgesinde bir evin bahçesinde ayı görüldü.
Yetkililer, olay yerine intikal ederek ayıyı bayıltıcı tabancayla etkisiz hale getirdi.
Birden fazla ayının kentte bulunuyor olabileceği ihtimalini değerlendiren yetkililer, arama çalışmalarının teyakkuz halinde sürdüğünü bildirdi.
Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor
Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.
Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.
Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.
Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Japonya'da Ev Bahçesinde Ayı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?