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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 203'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 203'e yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e yükseldi. Eyalet genelinde 26 bin kişi tahliye edilirken, 3 bin 100 kişi mahsur kaldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 6 bin 300 Öz Savunma Kuvvetleri personeli katılıyor.

Japonya\'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 203\'e yükseldi
10.01.2024 - 07:57,
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 203'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 22 farklı bölgede toplamda 26 bin kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Bölge genelinde depremler kaynaklı çeşitli yaralanmalar sonucu 566 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 68 kişinin akıbetinin saptanmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında, 6 bin 300 Öz Savunma Kuvvetleri personelinin bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 santigrat derece seyrettiği Noto Yarımadasında arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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