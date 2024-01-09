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Japonya'da İşikava ve Noto Yarımadası'ndaki depremlerde ölü sayısı 202'ye yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da İşikava ve Noto Yarımadası'ndaki depremlerde ölü sayısı 202'ye yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası'nda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 202'ye çıktı. Depremler sonucunda binlerce kişi tahliye noktalarında konaklamak zorunda kaldı ve birçok yol kapandı. Ayrıca, deprem nedeniyle birçok okulda dersler yapılamadı. Japonya Başbakanı, bölgenin restorasyonu için 4,7 milyar yenlik bir fon tahsis edilmesini onayladı.

Japonya\'da İşikava ve Noto Yarımadası\'ndaki depremlerde ölü sayısı 202\'ye yükseldi
09.01.2024 - 10:45,
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 202'ye yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 202'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" (Seijin no Hi) resmi tatili sonrası 9 Ocak'ta ülke genelinde örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.

Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Noto Yarımadası genelinde akıbeti bilinmeyen kişi sayısının 102, çeşitli düzeyde yaralanmalardan tedavi görenlerin sayısının 565 olduğu aktarıldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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