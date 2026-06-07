Japonya'da Şiddetli Yağış Uyarısı

Japonya'nın güneybatısında etkili olan şiddetli yağışların sel, toprak kayması gibi afet riskini artırabileceği uyarısı yapıldı.

Kyodo Ajansı'nın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından, ülkenin güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bölgedeki Miyazaki ve Kagoşima eyaletlerinde şiddetli yağışların sel, toprak kayması ve nehirlerin taşması gibi afet riskini artırdığı uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Şikoku Adası başta olmak üzere ülkenin doğusunda "son derece istikrarsız hava koşulları olabileceği" ifade edildi.