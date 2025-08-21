Japonya'dan Hindistan'a 68 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
Japonya'dan Hindistan'a 68 Milyar Dolar Yatırım

21.08.2025 14:45
Hindistan'a 10 yıl içinde 68 milyar dolar yatırım yapılacak, ekonomik güvenlik işbirliği güçlenecek.

Japonya hükümetinin, gelecek 10 yıl içinde Hindistan'a 68 milyar dolar (10 trilyon yen) tutarında özel yatırım yapmayı hedeflediği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya hükümeti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu ülkeye düzenleyeceği ziyarette yeni yatırım hedefini duyuracak.

Ziyaret kapsamında Tokyo ve Yeni Delhi hükümetleri, ekonomik güvenlik konusunda işbirliğini kapsayan yeni bir çerçeve üzerinde anlaşacak.

Yarı iletken, temiz enerji, tıbbi ürünlere yönelik yatırım işbirliklerini içerecek çerçeve kapsamında yapay zeka alanında işbirliği girişimi duyurulacak.

Ziyarette Japon hükümeti, gelecek 10 yıl içinde Hindistan'a yapılacak 68 milyar dolar (10 trilyon yen) tutarındaki özel yatırım planını açıklayacak.

Bu hamleyle Japonya, Çin'in bölgede artırdığı nüfuzu karşısında "Serbest ve Açık Hint Pasifik" (FOIP) vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Hint basınına göre Modi, 29-31 Ağustos'ta Japonya'yı ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan Hindistan'a 68 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika

Japonya'dan Hindistan'a 68 Milyar Dolar Yatırım
