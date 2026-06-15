Japonya\'dan Uzay Savunma Adımı

TOKYO, 15 Haziran (Xinhua) -- Japon hükümetinin, 2026 mali yılı içinde Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin adını "Hava ve Uzay Öz Savunma Kuvvetleri" olarak değiştirmeyi ve Japonya'nın güvenlik çerçevesini dış uzayı içerecek şekilde genişletmeyi planladığı bildirildi. Bu adımın ülkede askeri genişleme konusunda endişeye yol açtığı belirtiliyor.

Nikkei medya kanalında pazar günü yayımlanan habere göre, parlamentoda görüşülmekte olan söz konusu değişikliğin yasalaşması halinde ülkenin Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin adlarında kuruldukları 1954 yılından bu yana ilk kez değişikliğe gidilmiş olacak.

Söz konusu değişiklikle Öz Savunma Kuvvetleri'nin faaliyet alanlarına uzayın resmen katılmasının amaçlandığı belirtildi. Habere göre "sadece bir unvan değişikliği anlamına gelmeyen" bu ad değişikliği, "aynı zamanda Japonya'nın güvenlik konseptinin genişletilmesinde önemli bir dönüm noktası da teşkil ediyor".

Japonya, uzaya ilişkin faaliyetlere özgü birimlerini sürekli şekilde genişletiyor. Ülkenin uzay gücü, 2020 yılında Uzay Operasyonları Birliği'nin kurulmasıyla faaliyete geçti. Kurulduğunda birliğin yaklaşık 20 personeli bulunuyordu.

2022 yılında Uzay Operasyonları Grubu'na dönüştürülen birim, Mart 2026'da daha da büyütülerek 670 personele sahip Uzay Operasyonları Filosu ismini aldı. Japonya, 2026 mali yılında filoyu daha da büyüterek yaklaşık 880 personele sahip bir uzay operasyonları komutanlığına dönüştürmeyi planlıyor.

Bu gelişme, Japon kamuoyunda ülkenin güvenlik gündeminin genişletildiği yönünde endişelere yol açtı. Haberin yayımlandığı internet sitesinde yapılan yorumlarda birçok Japon vatandaşı, hükümet tarafından ulusal güvenliğin kapsamının sürekli genişletilmesi ve savunma bütçesinin artırılmasını sorguladı. Ayrıca yorumlarda söz konusu politikaların, kamu maliyesi üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı ve sosyal refah için ayrılan fonların azalmasına neden olacağı vurgulandı.

Kısa süre önce parlamentoda yapılan bir oturumda Japonya Komünist Partisi Başkanı Tamura Tomoko, hükümetin söz konusu hamlesinin, Öz Savunma Kuvvetleri'nin resmen uzay muharebe görevleri üstlenebileceği anlamına geldiğini belirterek, bunun dış uzayı daha fazla askeri rekabet alanı haline getireceği ve uzayda silahlanma yarışını artırabileceği uyarısında bulunmuştu.