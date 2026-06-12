Japon H3 roketi başarıyla fırlatıldı

Salim Orak:

bu teknoloji işleri bana çok karışık geliyo açıkçası ama japonların başarılı olması iyi bi haber herhalde uzay işleri önemli olması lazım milletlerin kalkınması için ama bizde niye böyle şeyler yok hiç anlayamıyorum yani ne bileyim belki maliyeti çok fazla oluyodur