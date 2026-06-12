Japon H3 roketi başarıyla fırlatıldı - Son Dakika
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Japon H3 roketi başarıyla fırlatıldı

12.06.2026 10:46
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JAXA, H3 roketinin yeni versiyonunu başarıyla fırlattı; roket yörüngeye sorunsuz ulaştı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Aralık 2025'teki başarısız girişiminin ardından H3 roketini başarıyla fırlattı.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, H3 roketi, JAXA tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Roket, fırlatıldıktan yaklaşık 16 dakika sonra hedeflenen yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştı.

Bu görevde, H3 roketinin "30 konfigürasyonu" olarak adlandırılan yeni bir versiyonu kullanıldı. Bu model, yalnızca ana gövdedeki üç motorla çalışıyor ve H3 serisinin en düşük maliyetli modeli olarak öne çıkıyor.

H3 roketi, Aralık 2025'te Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Fırlatılışından kısa süre sonra ikinci motorun gücünün kesilmesiyle H3 roketi, taşıdığı uyduyu yörüngeye yerleştirememiş ve görev başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

H3 roketi

H3 roketi, 20 yıldan uzun süredir Japonya'nın uzay araştırmalarında önemli rol oynayan H2A roketinin halefi olarak biliniyor.

JAXA ile Mitsubishi Heavy Industries firmasınca geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatılma denemesi Mart 2023'te başarısız olmuştu.

Söz konusu roket, ikinci aşama motorunun ateşlenmemesi nedeniyle kalkıştan sonra infilak ettirilmişti.

H3'ün 2, 3 ve 4 numaralı roketleri ise 2024'te başarıyla fırlatılmıştı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon H3 roketi başarıyla fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sibel Yok Sibel Yok:
    yani bakın ?? bir kaç defa başarısız olunca başarılı oluyo da ?? bu da gösteriyo ki eğitim ve altyapı ne kadar önemli ?? japonlar sağlam bir sistem kurmış olmalılar ? biz de eksikliklerimizi tespit edip adım atsak keşke ?? yanlış mı düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Yadigar Kubilay Yadigar:
    niye şimdi oluyor da daha önce olmadı 0 0 Yanıtla
  • Salim Orak Salim Orak:
    bu teknoloji işleri bana çok karışık geliyo açıkçası ama japonların başarılı olması iyi bi haber herhalde uzay işleri önemli olması lazım milletlerin kalkınması için ama bizde niye böyle şeyler yok hiç anlayamıyorum yani ne bileyim belki maliyeti çok fazla oluyodur 0 0 Yanıtla
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