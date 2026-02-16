Japonya'nın FOIP Vizyonu Güncelleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Japonya'nın FOIP Vizyonu Güncelleniyor

16.02.2026 22:20
Japonya, güvenlik tehdidi ve rekabet nedeniyle 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunu güncellemeyi planlıyor.

Japonya'da hükümet, zorlaşan güvenlik ortamı ve yeni teknolojik rekabet nedeniyle "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP)" vizyonunu güncellemeyi planladığını bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, yaptığı açıklamada, FOIP vizyonunun zorlaşan güvenlik ortamı ve yeni rekabetlerle karşılaştığını belirtti.

Vizyonun ilk tanıtıldığı 2016'dan beri değişiklikler meydana geldiğini savunan Minoru, "FOIP'i zamanın değişimlerine yanıt vermeli ve onu en uygun forma dönüştürmeliyiz." dedi.

Ekonomik güvenlik ve yeni teknolojilerdeki uluslararası rekabet konusunda "o dönem var olmayan sorunların ortaya çıktığını" kaydeden Minoru, FOIP'i güncellemek istediklerini dile getirdi.

Minoru, FOIP'in temel ilkeleri özgürlük ve hukukun üstünlüğünün de zamana rağmen değişmediğini vurgulayarak, vizyona yönelik olası somut değişiklikler hakkında detay vermekten kaçındı.

Kyodo ajansı haberinde de Japonya'nın "daha iddialı bir Çin" ve Kuzey Kore'nin füze ve nükleer tehditlerinden kaynaklı "ciddi güvenlik ortamıyla karşı karşıya" olduğunu kaydetti.

BRI'ye karşı FOIP

Stratejik öneme sahip Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP) vizyonu, "aynı fikirdeki" bölge ülkelerini hem birbirleriyle hem de ABD ile güvenlik temelinde yakınlaştırmayı hedefliyor.

Japonya, Çin'in 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) ile "denge arayışı" şeklinde nitelendirilen vizyonu, 2016'da Başbakan Abe Şinzo döneminde kamuoyuna duyurmuştu.

ABD'nin 2017'deki Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde "Asya-Pasifik Bölgesi" ifadesinin, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" olarak değiştirilmesi, söz konusu inisiyatifte rolleri netleştirdi.

Komşu Çin ile "karşı nüfuz arayışı" şeklinde nitelendirilen teşebbüs, birçok alanda ABD ekseninde hareket etmeyi tercih eden Japonya hükümeti için "rekabet ekseni" oluşturuyor.

Son seçim

Fikir babalığını Abe'nin yaptığı ve Japon diplomasisinde merkezi ilke haline gelen FOIP, bölgede hukukun üstünlüğü, serbest ticaret ve istikrarı, seyrüsefer serbestiyetini teşvik ediyor.

Abe Şinzo'nun "öğrencisi" olarak tanınan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP), bu ayki erken genel seçimde Mecliste sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti.

Böylelikle iktidar partisi 465 üyeli Mecliste sandalyelerin üçte ikisi kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti. Bu eşik, yasa tasarılarını yürürlüğe koyma ve anayasa değişikliği yolunu açıyor.

Ekim 2025'te önce LDP lideri, ardından Meclis içi seçimle ülkenin "ilk kadın başbakanı" olan Takaiçi, partisiyle savaş sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

