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Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi - Son Dakika
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Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede sarsıntının ardından tsunami uyarısı verildi.

01.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:51
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Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı Ishikawa, Niigata ve Toyama vilayetlerinin kıyı bölgeleri boyunca tsunami uyarısı yayınladı.

7.4 İLE SALLANDILAR

Japonya 2024'ün ilk gününde şiddetli bir depremle sarsıldı. USGS ülkenin kuzeydoğu bölgesinde meydana gelen depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Noto Yarımadası'nda 5 metrelik tsunami bekleniyor. Yetkililer halktan dikkatli olunması çağrısında bulundu. Öte yandan ABD merkezli haber ajansı AP depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, ilk açıklamasında "Hasar tespit çalışması sürüyor. Depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralı yok. Nükleer santrallerde de herhangi bir arıza yok" dedi.

Japonya\'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
YORUMLAR (1)
  • yunus kara: ecnebide 7.4 deprrem oluyor ne can kaybı var ne mal 100 tane tanrısı olan adamlar sorgulamak lazım biraz Yanıtla 11 10

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SON DAKİKA: Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi - Son Dakika
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