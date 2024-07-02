Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 70. yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 70. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Japonya Büyükelçiliği resmi konutundaki resepsiyona, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Günaydın ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Katsumata, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun yıl dönümünü hatırlatarak, kuvvetlerin uluslararası alandaki misyonlarına değindi ve Japonya'nın Türkiye dahil olmak üzere ilgili ülkelerle yakın işbirliği yapmaya devam edeceğini belirtti. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Günaydın ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin gününü tebrik ederek, iki ülke arasındaki güçlü bağların nesilden nesile korunduğunu vurguladı.

02.07.2024 22:31
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.

Japonya Büyükelçiliği resmi konutundaki resepsiyona, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Günaydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Katsumata, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz'un Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 5 yıl sonra 1950'de Kore Yarımadası'nda Kore Savaşı yaşandığını anlattı.

Japonya'nın bu savaştan kısa bir süre sonra güvenlik politikasında büyük değişiklik yapmak zorunda kaldığına değinerek, Ulusal Polis Teşkilatı'nın kurulduğunu ve zaman içerisinde kara, deniz ve hava kuvvetlerinden oluşan "Öz Savunma Kuvvetleri"ne dönüştüğünü söyledi.

Katsumata, bu kuvvetlerin uluslararası alandaki misyonlarına değinerek, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait uçakların yardım malzemeleri taşımada görevli olduğunu kaydetti.

Dünyanın, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, en zorlu güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Katsumata, "Ciddi koşullar altında olan Ukrayna ve Gazze'deki durumlar konusunda, Japonya, Türkiye dahil olmak üzere ilgili ülkeler ile yakın işbirliği yaparak diplomatik gayreti aktif bir şekilde göstermeyi sürdürecektir." dedi.

Katsumata, iki ülke arasında tarih boyunca yaşanan olaylara değinerek şunları kaydetti:

"Japonya Büyükelçiliği, atalarımız tarafından tesis edilen iki ülke arasında derin dostluk ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek ve gelecek 100 yıla taşımak için var gücüyle çaba sarf edecektir."

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Günaydın da, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri gününü tebrik ederek, "Bilindiği üzere, 1890'da talihsiz bir şekilde batan Ertuğrul Fırkateyni'nin yarattığı trajedi iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmiştir." ifadesini kullandı.

Söz konusu trajediden beri iki ülkenin güçlü bağlarının nesilden nesile korunma kararlılığına dikkati çeken Günaydın, "İlişkilerimiz, 2013'te Stratejik Ortaklık seviyesine yükseldiğinden beri tarihi ve derin dostluk temelinde tüm alanlarda sürekli olarak gelişmektedir." dedi.

Günaydın, TCG Kınalıada korvetinin, Türkiye ile Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği Japonya ziyaretinden heyecan duyduğunu söyleyerek, "Ayrıca kuvvetlerimiz arasındaki yakın işbirliğinden oldukça memnunuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 70. yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika

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