Japonya, Rusya'ya ait olduğundan şüphelenilen iki uçağın ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini ve Moskova'ya protesto notası verildiğini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait olduğundan şüphelenilen iki uçağın, ülkenin Fukuoka eyaleti açıklarında Japon hava sahasına girdiği belirtildi.

Okinoşima Adası'nın kuzeybatısındaki suların üzerinde yaşanan ihlallerin yaklaşık üçer dakika sürdüğü aktarılan açıklamada, Japon savaş uçaklarının havalandırıldığı ve bu uçaklara telsiz aracılığıyla uyarıda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu eylem nedeniyle Tokyo yönetiminin Moskova'ya protesto notası verdiği ifade edildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal etmesinin Japonya'nın egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal ve güvenliğine yönelik tehdit olduğunu ve bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığına göre, Rus uçakları Japon hava sahasına en son 23 Eylül 2024'te Hokkaido Adası'nın kuzeyindeki Rebun Adası açıklarında girdi.

İki ülke arasında ilişkiler son zamanlarda, Rusya'da görev yapan Japon gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alınması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmesi gibi olaylar nedeniyle gerilmişti.

Güney Kore: Rus uçakları KADIZ'a girdi

Yonhap ajansının haberine göre de Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait birkaç askeri uçağın Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) önceden bildirimde bulunmadan girdiği belirtildi.

Rus uçaklarının bölgeye girmeden önce tespit edildiği ve olası gelişmelere karşı Güney Kore savaş uçaklarının havalandırıldığı aktarılan açıklamada, uçakların ülkenin hava sahasını ihlal etmeden bölgeden ayrıldığı kaydedildi.