Japonya-Türkiye Dostluğu İçin Kutlama

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"Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü Töreni ve Kültürel Gösterisi" İstanbul'da sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'ndaki gösteri, 5 Aralık'ta 19.30'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında Devlet Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi, Japon Davul Grubu Wadaiko'dan Sai davul konseri ve iki topluluğun ortak gösterisi seyirciyle buluşacak.

Altes Veliaht Prensi ve Altes Prensesi Akishino'nun Türkiye ziyaretinde gösteriyi izlemesi bekleniyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ile iki ülke ilişkileri ve dostluğu tarihinde rol alan önemli isimlerin de gösteride yer alması beklenen isimler arasında.

Tokyo Üniversitesi'nde kurulan, "Eğlence yankılanıyor!" sloganıyla faaliyet gösteren ve sadece erkeklerden oluşan profesyonel Wadaiko grubu, bugüne kadar uluslararası platformlarda büyük performanslar sergiledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çok sayıda kültürel etkinlikte sahne alan grup, bugüne kadar 35 ülkede yaklaşık 2 bin gösteri düzenledi.