Japonya ve ABD'den Yakın İşbirliği Vurgusu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Trump telefonda görüştüğü Takaiçi'yi Çin'e yaptığı ziyarete ilişkin ayrıntılı şekilde bilgilendirdi.

Trump ile Takaiçi, Çin ile ilgili konular dahil olmak üzere ekonomik ve güvenlik meselelerini kapsayan alanlarda görüş alışverişinde bulundu.

Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelere ilişkin yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kalan Trump ile Takaiçi, İran konusunu da ele aldı.

Takaiçi, mevcut durumun mümkün olan en kısa sürede istikrarlı şekilde yatıştırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Japonya ile ABD'nin konuya ilişkin yakın temasta kalacaklarını ve iki ülke arasındaki "sarsılmaz" ittifakı teyit eden Trump ile Takaiçi, gelecek ay yapılacak G7 Zirvesi de dahil olmak üzere yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri konusunda anlaştı.