Japonya ve Moğolistan Tokyo'da refah odaklı mutabakata vardı - Son Dakika
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Japonya ve Moğolistan Tokyo'da refah odaklı mutabakata vardı

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Tokyo'da işbirliğinin daha büyük bir refah arayışı hedefiyle güçlendirilmesini öngören mutabakata vardı. İkili ayrıca Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi projesini ele aldı.

Japonya ve Moğolistan hükümetleri, iki ülke arasında işbirliğinin "daha büyük bir refah arayışı hedefiyle güçlendirilmesini" öngören mutabakata vardı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, başkent Tokyo'da görüştü.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Takaiçi, Moğolistan'ın "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna istikrarlı destek verdiğini bildirdi.

Takaiçi, "barış ve refah adına (Japonya'nın) Moğolistan ile işbirliği ilişkilerini daha da güçlendirmeyi" hedeflediğini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Uchral da Japonya ile ilişkileri ve işbirliğini derinleştirmenin "Moğolistan dış politikasının önceliklerinden biri" olduğunu söyledi.

Havalimanının genişletilmesi

İki başbakan, görüşmede Japonya ve Moğolistan arasında işbirliğinin "daha büyük bir refah arayışı hedefiyle güçlendirilmesini" öngören mutabakatta anlaştı.

Görüşmede ikili, Moğolistan'ın ülke içi ve dışı bağlantı noktası kabul edilen Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi projesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Japon basınında, Moğolistan'ın Çin ve Rusya arasındaki konumuyla stratejik öneme sahip olduğu ve Tokyo hükümetinin Moğolistan'a yönelik ekonomik nüfuz arayışında olduğu aktarıldı.

39 yaşındaki Uchral, ??Mart 2026'da ülkesinde başbakanlık görevini üstlenmişti.

Japonya ve Moğolistan, 2022 yılında ikili ilişkilerini "barış ve refah için özel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmişti.

Kaynak: AA
Cengiz HanMoğolistanPolitikaEkonomiJaponyaGüncelRefahTokyoDünyaSon Dakika

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