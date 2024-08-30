Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu'nda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu'nda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Geniş Video İzle

Japonya'yı etkisi altına alan Shanshan Tayfunu sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralananların sayısı ise 110'a yükseldi. Fırtına ve sel nedeniyle ölenlerin çoğunluğu Tokushima ve Fukuoka eyaletlerinde yaşayan kişilerdir. Ülkenin farklı bölgelerinde ise 110 kişi yaralanmıştır. Shanshan Tayfunu'nun etkisi azalmış olsa da, hafta sonu boyunca şiddetli yağış riski devam etmektedir.

30.08.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu'nda ölü sayısı 6'ya yükseldi

TOKYO - Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralananların sayısı ise 110'a yükseldi.

Japonya'da 3 gündür şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Shanshan Tayfunu kademeli olarak etkisini kaybederken, afetin bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Tokushima ve Fukuoka eyaletlerinde yaşayan 2 kişinin fırtına ve sel nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi. Miyazaki, Kagoshima, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Fukuoka ve Saga eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde 110 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kyushu adasındaki birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, bugün de yaklaşık 131 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Tokyo ve çevresinde sel baskınları yaşandı

Dün gece itibariyle Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde de şiddetli yağışlara neden olan Shanshan Tayfunu, birçok bölgede maddi hasara yol açtı. Cadde, alt geçit ve otoparklar sele teslim olurken, araç, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Tren seferlerinde de iptal ve gecikmeler yaşandı.

Risk devam ediyor

Bugün öğlen saatleri itibarıyla kademeli olarak etkisini yitiren Shanshan Tayfunu'nun tropikal fırtınaya dönüştüğünü duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), buna rağmen ülkenin geniş kesimlerinde hafta sonu boyunca şiddetli yağış riskinin devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinler sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

Japonya, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu'nda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne“ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?" diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 18:57:46. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'yı vuran Shanshan Tayfunu'nda ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement