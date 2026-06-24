Güney Kore'de küresel jeopolitik meseleleri ele almak üzere düzenlenen uluslararası "21. Jeju Barış ve Refah Forumu" başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, bu yıl 21'incisi düzenlenen foruma ülkenin güneyindeki Jeju Adası ev sahipliği yapıyor.

"Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliğini Yeniden Keşfetmek" temasıyla düzenlenen foruma, çok sayıda ülkeden hükümet temsilcisi, iş dünyası liderleri ve akademisyenler katılıyor.

Yaklaşık 70 farklı oturumun düzenleneceği forumda, ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabet, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, Rusya-Ukrayna savaşı, Kore Yarımadası'nda barış gibi çok boyutlu küresel meseleler ele alınacak.

İklim değişikliğiyle mücadele, yapay zeka, dijital yönetişim ve enerji dönüşümündeki atılımlar ve teknoloji alanındaki küresel rekabet de forumun gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Forumda, 31 Aralık'ta görev süresi dolacak Antonio Guterres'in yerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri olmak isteyen adaylar da sunum yaparak, katılımcılara vizyonlarını tanıtacak.

Üç gün sürecek forum 26 Haziran'da son bulacak.