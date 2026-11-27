HAİMEN, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'de maksimum kazı çapı 16,64 metre olacak şekilde geliştirilen tünel açma makinesi Jianghai perşembe günü Yangtze Nehri'nin altındaki 7,46 kilometrelik tünel inşaatını tamamlayarak Jiangsu eyaletinin Taicang kentine ulaştı. Böylece Haitai Yangtze Nehri Tüneli'nin sağ kolunun nehir geçişi tamamlanmış oldu.

Toplam uzunluğu yaklaşık 39,07 kilometre olan Haitai Yangtze Nehri Tüneli, kuzeyde Nantong kentinin Haimen bölgesi ile güneyde Suzhou kentinin Taicang bölgesini birbirine bağlayacak şekilde tasarlandı. Tünelde inşa edilecek çift yönlü altı şeritli karayolu saatte 100 kilometre yolculuğa izin verecek.