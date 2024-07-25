Judas Priest İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Judas Priest İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, İstanbul'da düzenlenen 'Invincible Shield Tour Europe' turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konserde grup üyesi Rob Halford, sahneye motosikletle çıkarak görsel bir şov sergiledi. Judas Priest, yeni albümlerinden parçaları da Türk dinleyicileri için ilk kez canlı olarak çaldı.

25.07.2024 09:21
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İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, "Invincible Shield Tour Europe" turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

BKM organizasyonu ile Bonus Park Orman'da konser veren grup, müziklerinin yanı sıra sahnede görsel şovlar sergiledi.

Konserde grubun ünlü üyesi 71 yaşında olan Rob Halford, sahneye motosikletle çıktı. Halford, Türkiye'ye geri dönmenin güzel olduğunu, Türkiye'yi, güzel insanlarını, yemeklerini ve kültürünü çok sevdiğini söyledi.

Yıllar geçtikçe heavy metal ile eş anlamlı hale gelen ve müzik dünyasında 50 yılı aşan bir kariye sahip olan ünlü gruba müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tüm biletlerin tükendiği konserde Judas Priest, konserin açılışını yeni albümlerinden "Panic Attack" adlı parça ile yaptı.

Grup, albümde yer alan "Invincible Shield", "Crown Of Hornds" adlı parçalarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çaldı.

Konserde Judas Priest sırasıyla "Panic Attack", "Another Thing Coming", "Rapid Fire", "Breaking The Law", "Riding of the Wind", "Love Bites", "Devil's Child", "Saints In Hell", "Crown of Horns", "Sinner", "Turbolover", "Invincible Shield", "Victim of Changes", "Green Manalishi", "Painkiller", "Electric Eye", "Hell Bent for Leather" ve "Midnight"ın arasında olduğu 18 parça seslendirdi.

Kaynak: AA

Judas Priest, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Judas Priest İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika

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