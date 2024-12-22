Judo Milli Takımı Sporcusu Emre Yazgan'ın Cenazesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Judo Milli Takımı Sporcusu Emre Yazgan'ın Cenazesi Dualarla Uğurlandı

Judo Milli Takımı Sporcusu Emre Yazgan\'ın Cenazesi Dualarla Uğurlandı

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'de düzenlenen törenle defnedilmek üzere Trabzon'a gönderildi. Cenaze namazına katılanlar arasında Kocaeli Valisi ve belediye başkanları da yer aldı.

22.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da takım olarak antrenman tırmanışı yaparken düşen çığda yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi 1772 Sokak'taki evinde helallik alındıktan sonra İlyas Bey Camisi'ne getirildi. Burada Yazgan için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı katıldı. Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan, annesi Gülcan Yazgan, baba Fatih Yazgan genç sporcunun tabutu başında gözyaşı döktü.

Emre Yazgan'ın cenazesi, saat 19.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan defnedilmek üzere Trabzon'a gönderilecek.

Ardacan UZUN-Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),

Kaynak: DHA

Trabzon, Kocaeli, Erzurum, 3-sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Judo Milli Takımı Sporcusu Emre Yazgan'ın Cenazesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:32:42. #1.13#
SON DAKİKA: Judo Milli Takımı Sporcusu Emre Yazgan'ın Cenazesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.