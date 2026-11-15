Kabaklı Göleti, Dicle Üniversitesi'nde 114 kuş türünün doğal laboratuvarı oldu - Son Dakika
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Kabaklı Göleti, Dicle Üniversitesi'nde 114 kuş türünün doğal laboratuvarı oldu

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Kabaklı Göleti, Dicle Üniversitesi\'nde 114 kuş türünün doğal laboratuvarı oldu
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Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Kabaklı Göleti, 1990'da sulama amacıyla kurulmasına rağmen zamanla 114 göçmen ve yerleşik kuş türüne üreme, yuvalama ve konaklama alanı oldu. Akademisyenler ve öğrenciler, gölette kuş gözlemi yaparak burayı doğal laboratuvar gibi kullanıyor.

Diyarbakır'da kuş türleri için önemli beslenme ve yumurtlama alanı olan Kabaklı Göleti, akademik çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde 1990 yılında 25 hektarlık alanda sulama amaçlı kurulan, 425 bin metreküp su toplama hacmine sahip gölet, aynı zamanda göç yolları üzerinde bulunuyor.

Besin kaynağı zenginliği ve yaşam koşullarının oluşmasıyla zamanla 114 göçmen ve yerleşik kuş türüne üreme, yuvalama ve konaklama alanı olan gölet, Diyarbakır'ın "kuş cenneti" olarak adlandırılıyor.

İklim değişikliği, yağış profili ve buharlaşmaya bağlı olarak yıllara göre su seviyesinde değişiklikler yaşanan Kabaklı Göleti, kuş gözlemcileri, akademisyenler ve öğrenciler için önemli bir çalışma sahası oldu.

"Burayı doğal laboratuvar gibi kullanıyoruz"

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, göletin sulama amaçlı kurulmuş olsa da pek çok canlı türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kabaklı Göleti'nin kendileri için de bir fırsat olduğunu dile getiren Karakaş, farklı dönemlerde yapılan akademik gözlemlerde göleti üreme, yuvalama ve konaklama alanı olarak kullanan 114 kuş türünü belirlediklerini anlattı.

Karakaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz çok şanslı, burayı doğal laboratuvar gibi kullanıyoruz. Burada öğrencilerimize gözlem yaptırıyoruz, onlara yaban hayatı ve kuşlarla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yerinde görerek, gözleyerek kuşları tanıyorlar. Ekolojik olayları yerinde anlatarak edindikleri bilgilerin pekişmesini sağlıyoruz. Okulda teorik olarak öğrendikleri bilgileri arazide pratikte nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Öğrencilerimiz buraya geldiğinde örneğin bir türün ekolojisini çalışacak, buradaki gözlemler neticesinde o tür ne yer, nerede yuva yapar gibi bilgileri yerinde görür. Bu bilgileri de hazırlayacağı bitirme tezinde kullanabilir. Öğrencilerimizin ufkunun açılması bu sayede mümkün olur."

"Deneyimlerimiz doğrultusunda araştırma konularımızı belirliyoruz"

DÜ Biyoloji Araştırma Topluluğu Başkanı ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aleyna Günay da gölette yaptıkları saha gözlemlerinden edindikleri bilgileri makale ve tez çalışmalarında kullanacaklarını söyledi.

Günay, "Kabaklı Göleti'ni üniversitemiz yerleşkesinde olduğu için tercih ediyoruz. Kuş türlerinin yoğun tercih ettiği bir yer olduğu için burayı deneyimliyoruz. Bu deneyimler doğrultusunda araştırma konularımızı belirliyoruz." dedi.

Biyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Devran Güvenç de yürüme mesafesindeki Kabaklı Göleti'nin "kuş cenneti" olarak bilindiğini belirterek, "Kuş gözlemi yapmaya geldiğimizde farklı farklı türleri görüyoruz. 4. sınıf öğrencisi olduğumuz için tez ve yüksek lisans çalışmalarını buradan yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Deniz İlcan da göletin kuş gözlemi için çok uygun olduğunu, kuşları doğal alanda gözlemlediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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