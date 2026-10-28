Kabatepe-Gökçeada hattında 2 feribot seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada hattında 2 feribot seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün 2 feribot seferi iptal edildi. GESTAŞ'a göre Kabatepe'den 13.00 ve Gökçeada'dan 11.00 seferleri yapılmayacak, diğer seferler planlanan saatlerde yapılacak.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00, Gökçeada'dan saat 11.00'deki feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?