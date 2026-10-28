Kabatepe-Gökçeada hattında 2 feribot seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Kabatepe-Gökçeada hattında 2 feribot seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün 2 feribot seferi iptal edildi. GESTAŞ'a göre Kabatepe'den 13.00 ve Gökçeada'dan 11.00 seferleri yapılmayacak, diğer seferler planlanan saatlerde yapılacak.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00, Gökçeada'dan saat 11.00'deki feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
Ege DeniziTurizmGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kabatepe-Gökçeada hattında 2 feribot seferi olumsuz hava nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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