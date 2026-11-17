Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı incelemelerinde tümülüslerin bulunduğu Çamlıbel Mevkii Nekropol Alanı, 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın Karacasu'nun Esençay Mahallesi'nde meydana gelen kaçak kazı olayına ilişkin yapılan incelemede, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları Çamlıbel mevkisinde tümülüsler tespit etti.

Kurul, nekropol alanı için koruma amaçlı imar planının hazırlanarak, kendisine iletilmesine karar verdi.

Karacasu ilçesinde kaçak kazı incelemelerinde tümülüslerin bulunduğu Çamlıbel Mevkii Nekropol Alanı, 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.

Öte yandan kaçak kazı sonucu açılan çukurların, adli tahkikatın tamamlanmasının ardından ilgili savcılığın görüşü alınarak müze müdürlüğü uzmanlarının denetiminde kapatılması da kararlaştırıldı.

Asarcık Mevkii Kale Yerleşimi 1. ve 3. derece arkeolojik sit oldu

Kurul, Germencik ilçesinin Dağyeni Mahallesi'nde kale yapısının tespit edildiği Asarcık Mevkii Kale Yerleşimi'ni de 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescil etti.

Karacasu ve Germencik'teki alanlar için belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 3 yıl süreyle geçerli olacak.

Eskişehir'de kale yerleşimi tescil edildi, Balıkesir'de sit sınırları genişletildi

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mihalıççık ilçesinin Kavak Mahallesi'ndeki Aydınlar Mevkii Kale Yerleşimi'ni 1. derece arkeolojik sit olarak tescil etti. Kurul, sit sınırları içinde gerekli izinler alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verdi.

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise Marmara ilçesinde Prokonnesos Kalesi ve Savunma Yapılarının bulunduğu, 2018'de 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen alanın sınırlarını genişletti.