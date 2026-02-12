Kaçak Kazıda Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında Madenşehri köyü Karanlıkdere mevkisinde define araması için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Bölgeye ulaşan jandarma timleri, 3 kişinin define aramak için yaklaşık 25 metre derinliğindeki sarnıçta, inerken kullandıkları halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi.
Karaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Saygılı koordinesinde; jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yer aldığı 26 personel ve 11 araçla kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından E.E., İ.K. ve N.Ş., mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarıldı. 3 kişi, hazırda bekletilen UMKE aracında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
