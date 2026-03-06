Kaçak Keklik Avına 175 Bin Lira Ceza

IĞDIR'da jandarma denetimlerinde kaçak keklik avlayan 3 kişiye 175 bin 738 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde avlanma süresi dışında ve yasak usullerle av yaptıkları belirlenen 3 kişiyi yakaladı. 13 yabani keklik, 12 canlı mühre, 1 demir kazık, 3 tuzak ve 6 keklik kafesi ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheliye 'Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması', 'Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi', 'Avlanma süreleri dışında avlanma', 'Canlı mühre ile avlanmak', 'Tuzak, kaban gibi araçlar ile avlanmak' ve 'Avcılık belgesi olmadan avlanma' suçlarından 175 bin 738 lira idari para cezası uygulandı.