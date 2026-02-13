HATAY'ın Payas ilçesinde otoyolda uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak kaçan otomobilin sürücüsü, jandarmanın dron kamerası ile tespit edilip, yakalandı.
İlçede Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Şubat günü O-53 Otoyolu'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı. Denetim sırasında uygulama noktasına girmek istemeyen otomobil sürücüsünün geri manevra yaparak kaçtığı anlar, dron kamerasıyla tespit edildi. Jandarma, sürücünün yerini belirleyip, aracı durdurdu. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaçan Sürücü Dronla Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?