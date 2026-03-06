Kaddafi'nin Oğluna Suikast: 3 Şüpheli Yakalanacak - Son Dakika
Kaddafi'nin Oğluna Suikast: 3 Şüpheli Yakalanacak

06.03.2026 00:14
Libya Başsavcılığı, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ı öldüren 3 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu.

Libya Başsavcılığı, ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam'a suikast düzenleyen 3 şüphelinin tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Libya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçları hakkında bilgi verildi.

Zanlıların, Seyfülislam'ı ikamet ettiği evde pusuya düşürdüğü kaydedilen açıklamada, "Onu evinin avlusunda yakaladılar. Duvardan atlayarak içeri girdiler ve kurbanı kaçamayacağı bir köşeye sıkıştırdılar. Makineli tüfeklerini ona doğrulttular ve kurşun yağmuruna tuttular. Bazı kurşunlar vücuduna isabet etti, bazıları ise ıskaladı, sonunda can verdi." ifadeleri kullanıldı.

Savcılığın suikastın hemen ardından olay yerine giderek Seyfülislam'ın naaşını incelediği, delilleri topladığı ve olayla ilgili çeşitli kişilerden ifadeler aldığı kaydedildi.

Savcılık ekibinin olay yerindeki delilleri ve elde edilen tüm verileri analiz ettiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma şüphelilerin buluşma yerinin, cinayet mahalline gidiş ve cinayeti işleme zamanlarının, seyahatlerinde kullandıkları motorlu araçların ve izledikleri güzergahın belirlenmesi ile sonuçlandı. Üç şüphelinin kimliklerini tespit eden savcılık, üçünün de yakalanmasına karar verdi."

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat'ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kaddafi, Olaylar, Güncel, Libya, Suç, Son Dakika

