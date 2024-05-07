KADEM'den Avukat Canan Sarı'ya Yönelik İftiraya Açıklama - Son Dakika
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KADEM'den Avukat Canan Sarı'ya Yönelik İftiraya Açıklama

KADEM\'den Avukat Canan Sarı\'ya Yönelik İftiraya Açıklama

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı avukat Canan Sarı'ya yönelik medyada yer alan haberler üzerine açıklama yaparak, ithamların gerçeklik payı olmadığını belirtti. Açıklamada, Canan Sarı'nın yıllardır gönüllü olarak kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücretsiz olarak hak savunuculuğu yaptığı vurgulandı. KADEM, Canan Sarı'ya destek vererek adalet savaşında mazlumun ve mağdurun yanında olduklarını ifade etti.

07.05.2024 18:01
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Kadın ve Demokrasi Vakfından (KADEM), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı avukat Canan Sarı'ya yönelik medyada yer alan haberler üzerine açıklama yapıldı.

KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren avukat Canan Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Avukat Canan Sarı, KADEM'in 'Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme' hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır. Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: Yer ve gök adaletle ayakta durur! Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir."

Kaynak: AA

Demokrasi, Hukuk, Medya, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADEM'den Avukat Canan Sarı'ya Yönelik İftiraya Açıklama - Son Dakika

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