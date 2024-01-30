KADEM, Hatay\'da 3 Bine Yakın Kadına Destek Oldu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, " Hatay'da 3 bine yakın kadına destek olmuşuz. Bu çok güzel bir şey. ya sosyal, psikolojik anlamda desteklemişiz ya hukuki anlamda ya ayni yardımlarla ya kurslarla bir şekilde bize temas eden 3 bine yakın kadın var." dedi.

Gümrükçüoğlu, İskenderun'da KADEM'in Üsküdar Konteyner Kenti'nde oluşturduğu Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Buradaki kurs ve atölyelerden istifade eden depremzede kadınlarla sohbet eden Gümrükçüoğlu, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin tarifsiz bir acı yaşattığını belirten Gümrükçüoğlu, afetin ardından Türkiye'nin birçok şehrinden KADEM gönüllülerinin bölgeye gelmek istediğini vurguladı. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki özverili çalışmalarına değinen Gümrükçüoğlu, depremin ardından "Ne yapabiliriz?" diyerek bir grup kurduklarını ve haber akışlarını buradan sağladıklarını anlattı.

Kadın Destek Merkezi'ndeki faaliyetlerin, depremin izlerini taşıyan kadınların iyileşme sürecine katkı sağladığını aktaran Gümrükçüoğlu, Hataylı kadınların güçlü olduğunu, depremin ardından ortaya koydukları mücadele ile "Ruhen bu enkazdan kalkacağız." mesajı verdiklerini ifade etti.

Deprem bölgesinde açılan merkezlerini kapatmayacaklarını vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Burada pek çok kadın var bir şeyler yapmak isteyen. Kurslardan eğitim almış ve kendi dükkanını açmış bir hanımefendi var. Bu çok büyük bir başarı. Artık kendi işinin patronu olmuş ve bu acının içerisinde hayata tutunmuş. O anlamda burada yaptığımız kursların da kıymetli katkıları oldu. Hatay'da 3 bine yakın kadına destek olmuşuz. Bu çok güzel bir şey. ya sosyal, psikolojik anlamda desteklemişiz ya hukuki anlamda ya ayni yardımlarla ya kurslarla bir şekilde bize temas eden 3 bine yakın kadın var. Bunun önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. En önemlisi de süreklilik ifade etmesi."

Konteyner kentte kalan depremzede kadınlar da Gümrükçüoğlu'na, KADEM'den ve Kadın Destek Merkezi'nden duydukları memnuniyetleri anlattı.

Depremi anlatan kadınlar, KADEM'in kendilerine verdiği maddi ve manevi destekleri unutmayacaklarını, KADEM'le birlikte kendilerini daha güçlü hissettiklerini ifade etti. Birçok kadın, KADEM'le tanıştıktan sonra yeni bir hayata "merhaba" dediklerini dile getirdi.

Gümrükçoğlu, konuşmaların ardından afette hayatını kaybedenler için dökülen lokmaları depremzedelere ikram etti. Programda, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Ardından konteyner kentte açılan el işi sergisi gezildi.