Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara evde hemşirelik hizmeti veriyor - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara evde hemşirelik hizmeti veriyor

Kadıköy Belediyesi, 2013 yılından bu yana evden çıkamayan 65 yaş üstü 45 bin vatandaşa 'Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmeti' verdi. Belediye Ambulans ve Evde Bakım Hizmetleri Mesul Müdürü Nusret Aksoy, hizmetin içeriği ve randevu alma süreci hakkında bilgi verdi. Hizmeti alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

26.08.2024 16:00  Güncelleme: 16:26
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, 2013 yılından bu yana evden çıkamayan 65 yaş üstü 45 bin vatandaşa "Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmeti" verdi.

Kadıköy Belediyesi, sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye'nin hayata geçirdiği Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri ile evden çıkamayan 65 yaş ve üstü yurttaşlara yönelik verilen hizmetten 2013 yılından bu yana 45 bin kişi yararlandı.

Belediye Ambulans ve Evde Bakım Hizmetleri Mesul Müdürü Nusret Aksoy, şunları kaydetti:

"Kadıköy sınırları içinde oturan, evden çıkamayan, yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken kişilere bu hizmeti veriyoruz. Ücretsiz verilen hizmetin içinde serum takmak, damar yolu açma, kan alma, yara bakımı ve pansuman var. Mesaneden sonda takma işlemi de yapıyoruz. Bu hizmetlerimiz randevulu gerçekleşiyor. Ambulans ve evde bakım birimimizin çağrı merkezi var. Merkezin '444 0 197' nolu numarasını bir gün öncesinden arayıp randevu alabiliyorlar. Hafta içi mesai saatleri arasında hizmet verilen hizmetten hasta ve hasta yakınlar çok memnun. Onlarla aile gibi olduk."

"Bu hizmeti almak iyi oldu"

Hizmeti bir buçuk aydır alan Hayrettin Hıçkırıkoğlu, "Ayak parmaklarımda yara var. Evden çıkamıyorum. Kızım Kadıköy Belediyesi'ne başvurdu. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü ayağıma pansuman yapıyorlar. Bu hizmeti almak iyi oldu. Çok güzel pansuman yapıyorlar. Yara derindi. Düzelmeye başladı, iyileşme süreci hızlandı" dedi.

Hayrettin Hıçkırıkoğlu'na sağlık hizmetini veren hemşire Rabia Apa da "Hayrettin amca ameliyat geçirmiş. Ayağında derin bir yarası vardı. Pansumanlara devam ediyoruz. Şu an daha iyi. Yara kapanmaya başladı. Evden çıkamayan yaşlı hastalar için çok güzel bir hizmet. Bizler de bu hizmeti verdiğimiz için mutluyuz. Her seferinde onların iyi dileklerini alıyoruz" diye konuştu.

"Aile gibi olduk"

Eşinin annesi Nebahat Karaduman için hemşirelik hizmeti alan Filiz Sezgin de  "Hastamızda demans, börek hastalığı ve yeme bozukluğu vardı. Hastaneye götürüp getirmek zordu. Hastamızı hastaneye götürüp kan testi yaptırmayı düşünürken hizmetten haberdar oldum. Apartmandaki komşumdan öğrendim. Aradık hemen geri dönüş yapıldı ve kayda alındı. Kan aldılar, haftanın beş günü serum takıyorlar. Çok iyi bir hizmet. Hastayı evden çıkarmak zorunda kalmadık. Randevu almak da çok kolay. Çok rahat ulaşıyoruz. Hemşire kızlarımız çok destek oldular, bilgilerini bizimle paylaştılar. Aile gibi olduk. Ayrıca belediyenin ambulans hizmetinden de faydalandık. Bizi hastaneye götürdüler, gelen çalışanlar çok iyiydi. Hastamızla sohbet ettiler, ona çok nazik davrandılar. İşimiz bitince aradık hemen beş dakika içinde geldiler, bizi alıp evimize getirdiler. İyi ki varsınız. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Hemşire Münevver İleri "2013 yılından beri bu hizmeti alan kişiler çok mutlu. Ücretsiz olarak verilen hizmet hasta ve hasta yakınına büyük bir kolaylık sağlıyor. Gittiğimiz zaman çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. Bizleri kızları gibi görüyorlar. Güler yüzlü ve iyi davranmaları hoşumuza gidiyor. Biz de verdiğimiz hizmetten mutlu oluyoruz. İşimizi daha iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara evde hemşirelik hizmeti veriyor - Son Dakika

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