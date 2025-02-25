Kadıköy Belediyesi'nden Ramazan Temizlik Seferberliği

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla tüm ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında temizlik görevlileri ibadethanelerde zemini vakumlu süpürgeyle temizledikten sonra halıları yıkama makinesi ile yıkıyor ve kurutuyor. Ayrıca şadırvan, ayakkabılık ve tuvaletlerin de temizlenerek dezenfekte edildiği ibadethanelerde, ahşap, mozaik, seramik gibi yerler özel temizlik malzemeleri kullanılarak siliniyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında ilçenin 21 mahallesinde bulunan 68'i cami, 4'ü kilise ve 1'i cemevi olmak üzere toplam 73 ibadethanenin temizliği yapılmış olacak.