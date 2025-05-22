Kadıköy Caddebostan'da Koşu Etkinliği Heyecanı - Son Dakika
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Kadıköy Caddebostan'da Koşu Etkinliği Heyecanı

22.05.2025 12:15
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Kadıköy Belediyesi, 25 Mayıs Pazar günü Caddebostan Sahili'nde Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşusu düzenleyecek. Etkinlikte sporcular ve çocuklar için özel parkurlar olacak ve ödül töreni düzenlenecek.

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl dördüncü kez düzenlediği Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşusu Yarışları, 25 Mayıs Pazar günü Caddebostan Sahili'nde başlıyor.

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülere dopdolu bir yaz sezonu yaşatmak için hazırlıklara başladı. Baharın gelişiyle birlikte çeşitli etkinlikler planlayan Belediye, 25 Mayıs Pazar günü bir koşu etkinliği düzenliyor. Koşu yarışları, Anadolu Yakası'nın parkurlarından biri olan Caddebostan Sahil hattında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında sabah saat 08.00'de başlayacak ilk koşunun startını, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı verecek. Etkinlik kapsamında Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşusu klasmanında düzenlenecek yarışmanın güzergahı ise Caddebostan Çetin Emeç Bulvarı'ndan başlayarak, Bağdat Caddesi'nde devam edecek ve Çetin Emeç Bulvarı'nda son bulacak. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Cadde 10K-21K koşusunda yaklaşık 4 bin koşucu araçsız ve trafiksiz bir parkurda yarışma imkanı bulacak.

Çocuklara özel parkur

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar için de özel bir program hazırlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde oluşturulan parkurda, çocuk koşucular saat 11.00'de yarışa başlayacak. Gün boyu sürecek etkinlikte, DJ performanslarıyla katılımcılara eğlenceli anlar yaşatılacak. Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşusu yarışlarının ardından Caddebostan'daki etkinlik alanında saat 12.00'de ödül töreni düzenlenecek. Dereceye giren sporcular törenle ödüllerini alacak.

Koşu öncesi Caddebostan'da festival coşkusu

Koşudan bir gün önce, 24 Mayıs Cumartesi günü, Caddebostan etkinlik alanında tüm gün sürecek çeşitli etkinliklerle festival havası yaşanacak. Sabah saat 10.00'da alanın açılmasıyla başlayacak programda, 12.00-14.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında DJ performansları yer alacak. Gün boyunca ziyaretçiler, Levi's ve Cricut iş birliğiyle gerçekleştirilecek çanta ve aksesuar kişiselleştirme atölyesinde kendi tasarımlarını oluşturacak. Ayrıca MacFit eğitmenleri eşliğinde saat 14.30'da aero dans, 15.15'te body fit ve 15.45'te zumba dersleriyle katılımcılar hem spor yapacak hem de eğlenecek. Etkinlikler saat 20.00'de alan kapanışıyla sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Caddebostan'da Koşu Etkinliği Heyecanı - Son Dakika

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