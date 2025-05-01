Kadıköy'de Bıçaklama: Genç Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'de Bıçaklama: Genç Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti

Mattia Minguzzi, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürüldü; olaya karışan çocuklar hakkında rapor hazırlandı.

01.05.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte 2 kişinin daha varlığına ilişkin tespitler yer aldı.

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, saat 08.14 sıralarında kamera açısına Minguzzi ile tanıklar U.T. ve D.A.D'nin girdikleri ifade edildi.

Raporda, saat 08.15'te suça sürüklenen çocuk B.B. ile üzerinde siyah renk şişme yelek, gri renk kapüşon ve koyu renk pantolon bulunduğu tespit edilen A.D'nin Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtikleri, B.B'nin daha sonra geri döndüğü, maktul ve arkadaşlarının yanına geldiği, tartıştıkları, daha sonra da ayrıldıkları anlatıldı.

Saat 08.17'de B.B'nin kameranın açısına yeniden girdiği, hızlı adımlarla maktul ile arkadaşlarının yanına gittiği, aynı dakikada A.D. ile A.K. olduğu değerlendirilen kişilerin de kamera açısına girdikleri ifade edilen raporda, saat 08.18'de B.B'nin Minguzzi'nin üzerine yürüdüğü, yumruk attığı, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu sırada olay yerinde 18 yaşından küçük U.B'nin yanı sıra A.D. ile A.K. ile bazı tanıkların da bulundukları belirtildi.

B.B'nin saat 08.19'da yeniden kamera açısına girdiği, sağ elinde bıçak olduğu, koşarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin yanına geldiğine dikkatin çekildiği raporda, U.B, A.D. ile A.K'nin de B.B'yi takip ettiği bilgisi verildi.

Raporda, U.B'nin B.B'ye maktul ve arkadaşlarının bulunduğu yeri eliyle işaret yaparak gösterdiği, B.B'nin de koşarak buraya gittiği, saat 08.20'de ise B.B'nin maktul Minguzzi'yi 6 kez bıçakladığı, bu sırada U.B, A.D. ile A.K'nin B.B'yi takip ettikleri belirtildi.

Maktulü bıçakladıktan sonra B.B'nin olay yerinden kaçmaya başladığı, tek başına pazar dışına çıktığı, U.B'nin ise bıçaklanması nedeniyle yere düşen Minguzzi'nin yüzüne tekme atmasının ardından kaçtığının altı çizilen raporda, U.B, A.D. ile A.K'nin pazarda bir araya geldikleri ve buradan ayrıldıklarına işaret edildi.

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların Minguzzi'ye yardım etmeye çalıştığı, saat 08.31'de sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği, Minguzzi'yi hastaneye kaldırdıkları bilgisinin yer aldığı rapor, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

Mattia Ahmet Minguzzi, istanbul, Politika, 3-sayfa, Kadıköy, Mahkeme, Şiddet, Güncel, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Bıçaklama: Genç Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 03:30:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Bıçaklama: Genç Şefin Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.