Kadıköy'de Gizli Uyuşturucu Bölmesi: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Gizli Uyuşturucu Bölmesi: Şüpheli Tutuklandı

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Kadıköy'de otomobilindeki gizli bölümde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de, uygulama sırasında otomobilinde özel düzenekle açılan gizli bölmede uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta Rasimpaşa'da narkotik ve asayiş uygulaması yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsüne yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Detaylı arama sırasında da otomobilde özel bir düzenek olduğu belirlendi.

Çalışır vaziyete getirilen otomobildeki şerit takip düğmesine basılıp güneşlik aynası açıldığında, ardından ek olarak başka bir tuşa basıldığında mekanizmanın çalıştığı ve gizli bölmenin ortaya çıktığı tespit edildi.

Gizli bölmede bir miktar uyuşturucu ile 78 bin 900 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli S.S. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kadıköy, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Gizli Uyuşturucu Bölmesi: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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