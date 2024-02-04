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Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy\'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. H.K. isimli kadının şiddete uğradığını ve yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.K'yi gözaltına aldı. H.K'nın M.K'dan şikayetçi olmadığı belirtildi.

04.02.2024 07:29
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Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Caddebostan Mahallesi'nde H.K. (22) isimli kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.K'yi (26) gözaltına aldı.

Darbedilerek zorla taksiye bindirilen H.K'nın M.K'dan şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Kadıköy, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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