Kadıköy\'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı

SpaceX, Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dönüşünü bir kez daha erteledi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi. Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarını gerekçe gösteren SpaceX şirketi, Dragon kapsülünün istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta gerçekleşeceğini açıkladı.