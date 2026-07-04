Kadıköy'de Otomobil Motosiklet Galerisine Çarptı

Kadıköy'de motosiklet galerisine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi Kadıköy yönünde seyreden Sahamma B'nin kullandığı 34 LE 5241 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından motosiklet galerisine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde hasar oluşurken, otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.
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