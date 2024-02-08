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Kadıköy'de bir kadın, tramvay hattına giren torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

Osmanağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki Kadıköy- Moda tramvay hattında Adem Çakın adlı çocuk, aniden rayların üzerine atladı. Çocuğun babaannesi İlgün Çölege, torununu çekerek kurtarmaya çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve vatandaşlar tarafından tramvayın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çölege, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan çocuk da olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği cadde tramvay trafiğine çift yönlü kapatılırken, polis ekipleri incelemede bulundu.

Görgü tanığı Ayhan Erek, çocuğun aniden tramvayın önüne fırladığını, babaannesinin de kurtarmak için çocuğu yana ittiğini anlattı.

Erek, "Ancak kendisi kaçmaya çalışırken kurtulamadı. Tramvay çarptı, altında kaldı ve 4-5 metre kadar sürükledi. Sonrasında bilinci yerindeydi ama vücudu zedelenmişti. Çocuğa da tramvay çarptı ama ufak tefek yaralar oluştu." diye konuştu.