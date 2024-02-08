Kadıköy'de bir kadın, tramvay hattına giren torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti.
Osmanağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki Kadıköy- Moda tramvay hattında Adem Çakın adlı çocuk, aniden rayların üzerine atladı. Çocuğun babaannesi İlgün Çölege, torununu çekerek kurtarmaya çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve vatandaşlar tarafından tramvayın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Çölege, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan çocuk da olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği cadde tramvay trafiğine çift yönlü kapatılırken, polis ekipleri incelemede bulundu.
Görgü tanığı Ayhan Erek, çocuğun aniden tramvayın önüne fırladığını, babaannesinin de kurtarmak için çocuğu yana ittiğini anlattı.
Erek, "Ancak kendisi kaçmaya çalışırken kurtulamadı. Tramvay çarptı, altında kaldı ve 4-5 metre kadar sürükledi. Sonrasında bilinci yerindeydi ama vücudu zedelenmişti. Çocuğa da tramvay çarptı ama ufak tefek yaralar oluştu." diye konuştu.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de bir kadın, tramvay hattına giren torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?