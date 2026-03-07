Kadıköy'de Trafik Denetimi: 90 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Kadıköy'de Trafik Denetimi: 90 Bin Lira Ceza

Kadıköy'de Trafik Denetimi: 90 Bin Lira Ceza
07.03.2026 04:49
Kadıköy'de yapılan trafik denetiminde makas atan sürücüye 90 bin lira ceza ve ehliyetine el konuldu.

KADIKÖY'de polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde otomobiliyle makas attığı tespit edilen bir sürücüye 90 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Otomobili ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis ekiplerince otomobiliyle makas attığı tespit edilen bir sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

